PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Magstadt: Tatverdächtiger nach versuchtem Mord und schwerer Brandstiftung ermittelt

Ludwigsburg (ots)

Ermittlungen der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg führten am Samstag (25.10.2025) zur vorläufigen Festnahme eines 30 Jahre alten Mannes, der im Verdacht steht, am Donnerstag (23.10.2025) eine schwere Brandstiftung in Magstadt verübt zu haben. Der 30-Jährige soll gegen 00.05 Uhr einen Karton mit Kleidungsstücken in Brand gesetzt haben, der an der Hauswand einer zu diesem Zeitpunkt geschlossenen Gaststätte in der Maichinger Straße in Magstadt stand (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6143861). Das Lokal befindet sich im Erdgeschoss eines bewohnten Mehrfamilienhauses, in welchem sich zur Tatzeit Personen aufhielten.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der tatverdächtige Deutsche am Samstagmittag einer Haftrichterin am Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Diese erließ Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des versuchten Mordes sowie der schweren Brandstiftung und wies den 30-Jährigen in eine Justizvollzugsanstalt ein.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei, auch zum Tatmotiv, dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 27.10.2025 – 13:31

    POL-LB: Böblingen: Einbruch in Wohnhaus - Schmuck gestohlen

    Ludwigsburg (ots) - Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro stahlen noch unbekannte Täter, als sie zwischen Freitag (24.10.2025), 15:30 Uhr und Samstag (25.10.2025), 11:50 Uhr in ein Haus in einem Wohngebiet zwischen Kniebisstraße und Schwabstraße in Böblingen einbrachen. Die Täter hebelten mutmaßlich im Erdgeschoss eine Terrassentür auf, um ins Innere des Wohngebäudes zu gelangen. Dort durchsuchten sie ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 13:28

    POL-LB: Schwieberdingen: Räuberische Erpressung in der Anne-Frank-Straße

    Ludwigsburg (ots) - Die Kriminalpolizei der Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt derzeit gegen noch unbekannte Täter, die am Freitag (24.10.2025) zwei 17-Jährige zur Herausgabe von Bargeld erpresst haben. Die beiden Geschädigten waren in der Anne-Frank-Straße in Schwieberdingen zu Fuß unterwegs, als ihnen eine unbekannte fünfköpfige Personengruppe ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 13:26

    POL-LB: Marbach am Neckar: Geschädigte einer Straßenverkehrsgefährdung gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Die Polizei ermittelt derzeit wegen Straßenverkehrsgefährdung gegen einen 61-jährigen BMW-Lenker, welcher am Sonntag (26.10.2025) gegen 20:15 Uhr mehrere Verkehrsteilnehmende im Bereich Marbach am Neckar mit seinem rücksichtslosen Fahrverhalten gefährdet haben soll. Zunächst soll der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren