Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Magstadt: Tatverdächtiger nach versuchtem Mord und schwerer Brandstiftung ermittelt

Ludwigsburg (ots)

Ermittlungen der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg führten am Samstag (25.10.2025) zur vorläufigen Festnahme eines 30 Jahre alten Mannes, der im Verdacht steht, am Donnerstag (23.10.2025) eine schwere Brandstiftung in Magstadt verübt zu haben. Der 30-Jährige soll gegen 00.05 Uhr einen Karton mit Kleidungsstücken in Brand gesetzt haben, der an der Hauswand einer zu diesem Zeitpunkt geschlossenen Gaststätte in der Maichinger Straße in Magstadt stand (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6143861). Das Lokal befindet sich im Erdgeschoss eines bewohnten Mehrfamilienhauses, in welchem sich zur Tatzeit Personen aufhielten.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der tatverdächtige Deutsche am Samstagmittag einer Haftrichterin am Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Diese erließ Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des versuchten Mordes sowie der schweren Brandstiftung und wies den 30-Jährigen in eine Justizvollzugsanstalt ein.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei, auch zum Tatmotiv, dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell