Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Einbruch in Wohnhaus - Schmuck gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro stahlen noch unbekannte Täter, als sie zwischen Freitag (24.10.2025), 15:30 Uhr und Samstag (25.10.2025), 11:50 Uhr in ein Haus in einem Wohngebiet zwischen Kniebisstraße und Schwabstraße in Böblingen einbrachen. Die Täter hebelten mutmaßlich im Erdgeschoss eine Terrassentür auf, um ins Innere des Wohngebäudes zu gelangen. Dort durchsuchten sie anschließend mehrere Räume, eher sie sich mit dem Diebesgut davonmachten. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell