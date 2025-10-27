PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Ramtel: Einbruch in Wohnung

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter brachen am Sonntag (26.10.2025) zwischen 15:15 Uhr und 20:15 Uhr in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses im nordöstlichen Leonberg-Ramtel ein. Mutmaßlich durch das Aufhebeln eines Fensters gelangten die Unbekannten in das Innere der Wohnung und durchwühlten sämtliche Schränke und Schubladen. Nach bisherigem Ermittlungsstand entwendeten die Unbekannten einen zweistelligen Bargeldbetrag und Schmuck im Wert von etwa 150 Euro. Ob weiteres Diebesgut erlangt werden konnte ist noch unklar. Der entstandene Sachschaden am Fenster beläuft sich auf rund 200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Leonberg unter Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail leonberg.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 27.10.2025 – 13:15

    POL-LB: Sindelfingen: Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Noch unbekannte Täter trieben zwischen Samstag (25.10.2025), 19:15 Uhr und Sonntag (26.10.2025), 02:00 Uhr in einem Wohngebiet zwischen Mahdental- und Arthur-Gruber-Straße in Sindelfingen ihr Unwesen. Mutmaßlich über ein eingeschlagenes Kellerfenster verschafften sich die Täter Zutritt in ein Wohnhaus und durchsuchten mutmaßlich das gesamte ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 13:07

    POL-LB: Gäufelden-Tailfingen: Einbruch in Wohnhaus

    Ludwigsburg (ots) - Zwischen Samstag (25.10.2025), 13:00 Uhr und Sonntag (26.10.2025), 00:20 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus am westlichen Ortsrand von Gäufelden-Tailfingen ein. Mutmaßlich durch das Aufhebeln eines gekippten Fensters gelangten die Unbekannten in das Innere des Gebäudes. Im Inneren durchwühlten die Täter das gesamte Obergeschoss und entwendeten den bisherigen Erkenntnissen ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 10:22

    POL-LB: Weil der Stadt: 80-Jährige gefährdet andere Verkehrsteilnehmenden

    Ludwigsburg (ots) - Zwischen 12.55 Uhr und 13.10 Uhr war eine 80 Jahre alte Mercedes-Lenkerin am Sonntag (26.10.2025) auf den Landes- und Kreisstraßen von Darmsheim über Grafenau, Schafhausen, Weil der Stadt, Merklingen und Hausen unterwegs. Ein Zeuge alarmierte die Polizei, nachdem die Seniorin mehrfach über teils längere Strecken auf die Gegenfahrbahn geraten war ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren