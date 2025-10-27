Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Ramtel: Einbruch in Wohnung

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter brachen am Sonntag (26.10.2025) zwischen 15:15 Uhr und 20:15 Uhr in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses im nordöstlichen Leonberg-Ramtel ein. Mutmaßlich durch das Aufhebeln eines Fensters gelangten die Unbekannten in das Innere der Wohnung und durchwühlten sämtliche Schränke und Schubladen. Nach bisherigem Ermittlungsstand entwendeten die Unbekannten einen zweistelligen Bargeldbetrag und Schmuck im Wert von etwa 150 Euro. Ob weiteres Diebesgut erlangt werden konnte ist noch unklar. Der entstandene Sachschaden am Fenster beläuft sich auf rund 200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Leonberg unter Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail leonberg.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell