Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt: 80-Jährige gefährdet andere Verkehrsteilnehmenden

Ludwigsburg (ots)

Zwischen 12.55 Uhr und 13.10 Uhr war eine 80 Jahre alte Mercedes-Lenkerin am Sonntag (26.10.2025) auf den Landes- und Kreisstraßen von Darmsheim über Grafenau, Schafhausen, Weil der Stadt, Merklingen und Hausen unterwegs. Ein Zeuge alarmierte die Polizei, nachdem die Seniorin mehrfach über teils längere Strecken auf die Gegenfahrbahn geraten war und entgegenkommende Fahrzeuglenkende gefährdet haben soll. Kurz vor dem Ortseingang Weil der Stadt-Hausen kollidierte die Mercedes-Lenkerin schließlich mit dem Außenspiegel eines entgegenkommenden Mercedes eines 43-Jährigen, woraufhin ihre Fahrt endete.

An den beiden Pkws entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 800 Euro.

Da der Verdacht bestand, dass die 80-Jährige nicht mehr in der Lage sein könnte, sicher am Straßenverkehr teilzunehmen, stellten die eingesetzten Polizeibeamten sowohl ihren Führerschein als auch den Fahrzeugschlüssel sicher.

Das Polizeirevier Leonberg sucht nun etwaige Geschädigte, die durch das Fahrverhalten der Seniorin gefährdet oder behindert wurden, Tel.: 07152 605-0, E-Mail: leonberg.prev@polizei.bwl.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

