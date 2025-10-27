Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Rutesheim: Kupferdiebe unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter entwendeten zwischen Freitag (24.10.2025), 17.45 Uhr und Samstag (25.10.2025), 10.45 Uhr kupfernen Dachrinnen sowie Teile des Daches eines Vereinsheims nahe der Heimerdinger Straße in Rutesheim im Wert von rund 3.000 Euro.

Bereits einige Tage zuvor hatten Unbekannte dort ihr Unwesen getrieben. Zwischen Sonntag (19.10.2025), 18.00 Uhr und Dienstag (21.10.2025), 20.00 Uhr hatte die Täter ebenfalls insgesamt etwa 20 Meter Kupfer in Form von Regenrinnen gestohlen. Auch hier dürfte der Wert des Metalls bei etwa 3.000 Euro liegen. Zudem entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Zeugen, die sachdienlichen Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07152 99910-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Rutesheim in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell