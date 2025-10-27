PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Rutesheim: Kupferdiebe unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter entwendeten zwischen Freitag (24.10.2025), 17.45 Uhr und Samstag (25.10.2025), 10.45 Uhr kupfernen Dachrinnen sowie Teile des Daches eines Vereinsheims nahe der Heimerdinger Straße in Rutesheim im Wert von rund 3.000 Euro.

Bereits einige Tage zuvor hatten Unbekannte dort ihr Unwesen getrieben. Zwischen Sonntag (19.10.2025), 18.00 Uhr und Dienstag (21.10.2025), 20.00 Uhr hatte die Täter ebenfalls insgesamt etwa 20 Meter Kupfer in Form von Regenrinnen gestohlen. Auch hier dürfte der Wert des Metalls bei etwa 3.000 Euro liegen. Zudem entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Zeugen, die sachdienlichen Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07152 99910-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Rutesheim in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 25.10.2025 – 07:04

    POL-LB: Großsachsenheim: Zeugenaufruf nach Unfallflucht mit verletztem Motorradfahrer

    Ludwigsburg (ots) - Am Freitag (24.10.2025) gegen 06:10 Uhr kam es am Kreisverkehr Oberriexinger Straße (L1141) zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 21-jährige Motorradfahrer befuhr mit seiner Suzuki die Oberriexinger Straße in ortsauswärtige Richtung und wollte den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt in Richtung Umgehungsstraße (L1125) verlassen. Zeitgleich fuhr ...

    mehr
  • 25.10.2025 – 06:27

    POL-LB: Einbrüche in Bondorf

    Ludwigsburg (ots) - Am Freitagabend, in der Zeit zwischen 18:00 Uhr und Mitternacht, kam es im südlichen Bereich von Bondorf zu zwei Einbrüchen in Wohnhäuser. In einem Fall gelangten die Täter durch Aufhebeln eines Fensters auf der Rückseite des Hauses ins Gebäude und durchwühlten sämtliche Schränke und Schubladen. Auch im zweiten Haus wurden alle Stockwerke durchsucht. Wie die Täter hier ins Gebäude kamen und ob sie in den Besitz von Diebesgut gelangten, bedarf ...

    mehr
  • 24.10.2025 – 15:13

    POL-LB: Aidlingen-Deufringen: 37-Jähriger alkoholisiert in Unfall verwickelt

    Ludwigsburg (ots) - Mutmaßlich, da er unter Alkoholeinfluss stand, war ein 37 Jahre alter Fiat-Lenker am frühen Freitag (24.10.2025), gegen 00.10 Uhr in Deufringen in einen Verkehrsunfall verwickelt. Im Oberen Wengertweg kam der 37-Jährige nach links von der Fahrbahn ab, als er in Richtung Ortsmitte fuhr. Dabei kollidierte er mit einem geparkten Mercedes, ehe er ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren