POL-LB: Aidlingen-Deufringen: 37-Jähriger alkoholisiert in Unfall verwickelt

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich, da er unter Alkoholeinfluss stand, war ein 37 Jahre alter Fiat-Lenker am frühen Freitag (24.10.2025), gegen 00.10 Uhr in Deufringen in einen Verkehrsunfall verwickelt.

Im Oberen Wengertweg kam der 37-Jährige nach links von der Fahrbahn ab, als er in Richtung Ortsmitte fuhr. Dabei kollidierte er mit einem geparkten Mercedes, ehe er sich um 90 Grad dreht und schließlich zum Stehen kam. Der Fiat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden dürfte sich auf insgesamt rund 20.000 Euro belaufen.

Als sich im Zuge der Unfallaufnahme der Verdacht erhärtete, dass der 37-Jährige unter Alkoholeinfluss stehen könnte, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, der einen Wert von rund 2,6 Promille ergab. Der Fiat-Lenker musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

