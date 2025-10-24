Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim-Großsachsenheim: Unbekannte werfen Böller in Müllcontainer

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter ließen am Donnerstag (23.10.2025) gegen 23:20 Uhr mutmaßlich einen Böller in einem Müllcontainer in der Lammstraße in Großsachsenheim explodieren. Hierdurch geriet der Müllcontainer in Brand. Eine weitere Mülltonne sowie eine Hausfassade wurden durch die Flammen beschädigt. Ein Zeuge hörte einen Knall und stellte daraufhin den brennenden Müllcontainer fest. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Verletzt wurde den ersten Erkenntnissen zufolge niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Sachsenheim unter Tel. 07147 27406-0 oder per E-Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de zu melden.

