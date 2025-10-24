Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schönaich: Mehrere Diebstähle aus Pkws

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter Täter trieb zwischen Mittwoch (22.10.2025), 20.00 Uhr und Donnerstag (23.10.2025), 5.45 Uhr in Schönaich sein Unwesen. Der Unbekannte öffnete in der Goethestraße, Bergstraße und Karlstraße geparkte Fahrzeuge, darunter ein Nissan, ein Seat und ein Hyundai. In allen drei Fällen durchwühlte der Täter den Innenraum und entwendete teilweise dort gelagerte Gegenstände. Der Wert des Diebesgutes dürfte sich auf insgesamt etwa 60 Euro belaufen.

Der Polizeiposten Schönaich hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sowie etwaige weitere Geschädigte, sich unter der Tel. 07031 67700-0 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

