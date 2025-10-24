PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schönaich: Mehrere Diebstähle aus Pkws

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter Täter trieb zwischen Mittwoch (22.10.2025), 20.00 Uhr und Donnerstag (23.10.2025), 5.45 Uhr in Schönaich sein Unwesen. Der Unbekannte öffnete in der Goethestraße, Bergstraße und Karlstraße geparkte Fahrzeuge, darunter ein Nissan, ein Seat und ein Hyundai. In allen drei Fällen durchwühlte der Täter den Innenraum und entwendete teilweise dort gelagerte Gegenstände. Der Wert des Diebesgutes dürfte sich auf insgesamt etwa 60 Euro belaufen.

Der Polizeiposten Schönaich hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sowie etwaige weitere Geschädigte, sich unter der Tel. 07031 67700-0 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 24.10.2025 – 08:57

    POL-LB: Grafenau-Döffingen: Einbruch in Spielothek - Zeugen gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Noch unbekannte Täter verschafften sich am frühen Freitagmorgen (24.10.2025) gegen 03:40 Uhr gewaltsam Zutritt in eine Spielothek in der Mercedesstraße in Döffingen. Im Inneren der Spielothek hebelten sie einen Spielautomaten auf und richteten einen Sachschaden von etwa 3.000 Euro an. Aus dem Automaten entwendeten sie das darin befindliche ...

    mehr
  • 24.10.2025 – 08:56

    POL-LB: Ludwigsburg: Zeugen zu Unfallflucht auf Baumarkt-Parkplatz gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht kam es am Donnerstag (23.10.2025) zwischen 19:30 Uhr und 19:45 Uhr auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Wöhlerstraße in Ludwigsburg. Ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen geparkten Renault und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 15:41

    POL-LB: Ludwigsburg-Eglosheim: 13-Jähriger von unbekannter Frau angefahren - Zeugen gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Das Polizeirevier Ludwigsburg ermittelt gegen eine noch unbekannte PKW-Lenkerin, die am Mittwoch gegen 07:15 Uhr an der Kreuzung Katharinenstraße und Frankfurter Straße in Eglosheim in einen Unfall verwickelt war. Dem bisherigen Ermittlungsstand zufolge überquerte ein 13-Jähriger den Fußgängerüberweg an der Frankfurter Straße in Richtung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren