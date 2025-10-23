PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Eglosheim: 13-Jähriger von unbekannter Frau angefahren - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Ludwigsburg ermittelt gegen eine noch unbekannte PKW-Lenkerin, die am Mittwoch gegen 07:15 Uhr an der Kreuzung Katharinenstraße und Frankfurter Straße in Eglosheim in einen Unfall verwickelt war. Dem bisherigen Ermittlungsstand zufolge überquerte ein 13-Jähriger den Fußgängerüberweg an der Frankfurter Straße in Richtung Bushaltestelle nachdem die Ampel grünes Licht zeigte. Die Unbekannte soll aus der Katharinenstraße nach rechts in die Frankfurter Straße abgebogen und dabei mit dem 13-Jährigen kollidiert sein. Anschließend soll die PKW-Lenkerin kurz angehalten haben und danach ohne sich weiter um den Jungen gekümmert zu haben. Die Fahrerin, die als circa 40 Jahre alt mit hellen Haaren beschrieben wurde, war mit einem mutmaßlich weißen Pkw unterwegs. Durch die Kollision erlitt der 13-Jährige leichte Verletzungen. Das Polizeirevier Ludwigsburg nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

