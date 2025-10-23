Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Magstadt: Karton angezündet - Hausfassade beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter zündeten mutmaßlich am Donnerstag (23.10.2025) gegen 00:15 Uhr einen an einer Hauswand einer Gaststätte in der Maichinger Straße in Magstadt abgestellten Karton mit Kleidungsstücken an. Eine Anwohnerin wurde auf die Flammen aufmerksam und konnte das Feuer mit einem Feuerlöscher rasch löschen. Die Gaststätte war zur Einsatzzeit geschlossen. Durch die Hitzeentwicklung entstand an der Hausfassade ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Der Polizeiposten Maichingen sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter 07031 20405-0 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell