Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg-Gültstein: Zwei Einbrüche in der Heerstraße

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter brachen in der Nacht auf Donnerstag (23.10.2025) in einen Gebäudekomplex in der Heerstraße in Gültstein ein, in dem mehrere Unternehmen angesiedelt sind. Die Unbekannten schlugen jeweils ein Fenster von zwei dort ansässigen Unternehmen ein und durchwühlten die Innenräume. Den bisherigen Ermittlungen zufolge erbeuteten die Einbrecher einen zweistelligen Bargeldbetrag. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro. In der gleichen Nacht kam es im benachbarten Ammerbuch-Altingen ebenfalls zu einem Einbruch in ein Firmengebäude. Hierzu wird auf die Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Reutlingen verwiesen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/6143695). Mögliche Tatzusammenhänge werden geprüft.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell