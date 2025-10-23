POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Hoher Sachschaden nach Einbruch
Ludwigsburg (ots)
Einen Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro hinterließen noch unbekannte Täter in der Gartenstraße in Bietigheim-Bissingen, als sie zwischen Dienstag (21.10.2025), 16.30 Uhr und Mittwoch (22.10.2025), 06.00 Uhr in die Räumlichkeiten eines Pflegedienstes eindrangen. Im Gebäudeinneren hebelten die Unbekannten mehrere Bürotüren auf und durchwühlten die Räume. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Bietigheim-Bissingen in Verbindung zu setzen.
