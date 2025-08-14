PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Brennender Mülleimer im Bahnhof verursacht Einsatz der Feuerwehr

Niebüll (ots)

Mittwochmorgen gegen 01.45 Uhr wurde eine Streife der Bundespolizei zum Bahnhof Niebüll beordert. Es soll dort Feuer in der Bahnhofshalle sein.

Die Bundespolizeistreife erreichte den Bahnhof; die Feuerwehr Niebüll-Deezbüll war bereits mit vier Einsatzfahrzeugen vor Ort. Eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Niebüll war ebenfalls am Bahnhof.

Es stellte sich heraus, dass in der Bahnhofshalle ein Mülleimer gebrannt hatte. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen (siehe Bild). Aufgrund der starken Rauchentwicklung musste jedoch die Halle belüftet werden.

Befragung von möglichen Zeugen ergaben keine Hinweise auf einen Verursacher. Es wäre denkbar, dass ein Reisender bei Verlassen des letzten Zuges von Westerland eine Zigarettenkippe in den Mülleimer geworfen hatte und somit ein Feuer entfacht wurde.

Der Einsatz war gegen 02.15 Uhr beendet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Flensburg
Valentinerallee 2a
24941 Flensburg
Pressesprecher
Hanspeter Schwartz
Telefon: 0461 / 31 32 - 1010
Mobil: 0160/89 46 178
Fax: 030/2045612243
E-Mail: bpoli.flensburg.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Twitter: @bpol_kueste

