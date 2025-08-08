Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Kontrolle am Flugplatz, Gesuchter Betrüger entgeht Haftstrafe

Westerland (ots)

Gestern Abend gegen 19.15 Uhr kontrollierten Bundespolizisten und Beamte der Bundeszollverwaltung einen Linienflug aus der Schweiz am Flugplatz Westerland.

Bei der stichprobenartigen polizeilichen Kontrolle der 89 Fluggäste durch die Bundespolizisten wurde bei einem Mann festgestellt, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Eine Staatsanwaltschaft aus Baden- Württemberg suchte den 52-jährigen Schweizer wegen Betruges.

Dem Mann wurde der Haftbefehl eröffnet. Er konnte die festgelegte Geldstrafe in Höhe von 2181,- Euro begleichen.

Beamte des Zolls hatten ebenfalls Forderungen an ihn. Es galt noch eine Steuerschuld von fast 1900,- Euro zu begleichen. Auch diese Summe konnte er zahlen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell