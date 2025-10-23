Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Alkoholisiert und ohne Führerschein in Verkehrsunfall verwickelt

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Böblingen ermittelt derzeit gegen einen 28-jährigen Mann, der am Mittwoch (22.10.2025) gegen 20:55 Uhr auf einem Einkaufsmarkt-Parkplatz in der Otto-Lilienthal-Straße in Böblingen alkoholisiert und ohne Führerschein einen Verkehrsunfall verursacht hat. Der 28-Jährige parkte zunächst mit seinem BMW rückwärts in eine Parklücke auf dem Parkplatzgelände ein und stieß hierbei mit seinem Fahrzeug gegen einen geparkten Kia. Daraufhin parkt er sein Fahrzeug um und ging wenig später in den Einkaufsmarkt, ohne sich um die erforderliche Schadensregulierung zu kümmern. Ein Zeuge konnte den Verkehrsunfall beobachten und verständigte die Polizei. Bei der späteren Unfallaufnahme stellten die Beamten beim 28-Jährigen Atemalkoholgeruch fest. Ein im Anschluss durchgeführter freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,3 Promille. Zudem stellte sich heraus, dass der 28-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen und sein Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Zudem muss er nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

