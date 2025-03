Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einsätze an Rosenmontag

Kreis Heinsberg (ots)

Am Rosenmontag (3. März) war die Polizei wieder kreisweit bei mehreren karnevalistischen Veranstaltungen im Einsatz. Hierbei kam es trotz gutem Wetter und ausgelassener Stimmung unter den Feiernden zu einigen Straftaten. In Erkelenz wurde eine verdächtige Person angetroffen, die unter anderem Betäubungsmittel und ein Messer mit sich führte. Der Person wurde ein Platzverweis erteilt, dem diese auch nachkam. Am Erkelenzer Bahnhof wurde später einer weiteren Person ein Platzverweis erteilt. Da sich die Person nach kurzer Zeit wieder am Bahnhof aufhielt, wurde sie in Gewahrsam genommen. Am Dr.-Eberle-Platz wurden die Beamten auf einen Diebstahl aufmerksam gemacht. Sie verfolgten den Tatverdächtigen und konnten ihn schließlich stellen und vorläufig festnehmen. Auf der Aachener Straße kam es dann am Abend noch zu einer Schlägerei. Die Polizisten nahmen hier eine Anzeige auf. Insgesamt wurde jedoch im Kreisgebiet friedlich gefeiert.

