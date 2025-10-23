PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Zeugen nach Unfallflucht in Parkhaus gesucht

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich beim Rangieren touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Mittwoch (22.10.2025) zwischen 09:30 Uhr und 10:10 Uhr einen in einem Parkhaus in der Schwertstraße in Sindelfingen geparkten Toyota. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Sindelfingen unter der Tel. 07031 697-0 oder per E-Mail sindelfingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

