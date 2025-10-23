POL-LB: Sindelfingen: Zeugen nach Unfallflucht in Parkhaus gesucht
Ludwigsburg (ots)
Mutmaßlich beim Rangieren touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Mittwoch (22.10.2025) zwischen 09:30 Uhr und 10:10 Uhr einen in einem Parkhaus in der Schwertstraße in Sindelfingen geparkten Toyota. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Sindelfingen unter der Tel. 07031 697-0 oder per E-Mail sindelfingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.
