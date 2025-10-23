POL-LB: Sindelfingen: Zeugen nach Unfallflucht in Parkhaus gesucht

Ludwigsburg (ots) - Noch unbekannte Täter brachen in der Nacht auf Donnerstag (23.10.2025) in einen Gebäudekomplex in der Heerstraße in Gültstein ein, in dem mehrere Unternehmen angesiedelt sind. Die Unbekannten schlugen jeweils ein Fenster von zwei dort ansässigen Unternehmen ein und durchwühlten die Innenräume. Den bisherigen Ermittlungen zufolge erbeuteten die Einbrecher einen zweistelligen Bargeldbetrag. Der ...

mehr