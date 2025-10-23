PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Kind angefahren und leicht verletzt

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten 11-jährigen Kind kam es am Mittwoch (22.10.2025) gegen 19:40 Uhr im Kreuzungsbereich der Schorndorfer Straße mit der Neckarstraße und der Oststraße in Ludwigsburg. Der 11-jährige Fußgänger überquerte an dem Fußgängerüberweg der Kreuzung die Schorndorfer Straße in Richtung Neckarstraße. Ein 48-jähriger VW-Lenker, der auf der Schorndorfer Straße aus Richtung Innenstadt in Richtung Ludwigsburg-Oßweil unterwegs war, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Er kollidierte mit dem aus seiner Sicht von rechts kommenden Jungen. Der 11-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gefahren. Ersten Ermittlungen zufolge könnte der 11-Jährige bei Rotlicht über die Straße gelaufen sein. Am VW entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ludwigsburg unter Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg

