Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Zeugen zu Unfallflucht auf Baumarkt-Parkplatz gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht kam es am Donnerstag (23.10.2025) zwischen 19:30 Uhr und 19:45 Uhr auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Wöhlerstraße in Ludwigsburg. Ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen geparkten Renault und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von ca. 4.500 Euro zu kümmern. Möglicherweise wurde der Schaden durch einen Einkaufswagen verursacht. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ludwigsburg unter Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
