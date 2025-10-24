Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Grafenau-Döffingen: Einbruch in Spielothek - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter verschafften sich am frühen Freitagmorgen (24.10.2025) gegen 03:40 Uhr gewaltsam Zutritt in eine Spielothek in der Mercedesstraße in Döffingen. Im Inneren der Spielothek hebelten sie einen Spielautomaten auf und richteten einen Sachschaden von etwa 3.000 Euro an. Aus dem Automaten entwendeten sie das darin befindliche Scheingeld im vierstelligen Bereich. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Der Polizeiposten Maichingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel. 07031 20405-0 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell