Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sersheim/Markgröningen: Zigarettenautomaten aufgebrochen

Ludwigsburg (ots)

Bereits vergangene Woche hatten noch unbekannte Täter zwischen Donnerstag (16.10.2025), 21.15 Uhr und Freitag (17.10.2025), 7.50 Uhr in Markgröningen zwei Zigarettenautomaten aufgebrochen. Sowohl in der Obertstraße als auch "Im Sträßle" hebelten und flexten die Täter die Automaten auf und entwendeten die darin enthaltenen Tabakwaren.

In der Nacht zum Donnerstag (23.10.2025) hatten es ebenfalls noch unbekannte Täter auf einen Zigarettenautomaten in der Industriestraße in Sersheim abgesehen. Auf dieselbe Art und Weise öffneten sie auch diesen und stahlen die darin enthaltenen Glimmstängel.

In beiden Fällen können bislang weder die Schadenshöhe noch der Wert des Diebesgutes genau beziffert werden.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell