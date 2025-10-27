Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus gesucht

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter trieben zwischen Samstag (25.10.2025), 19:15 Uhr und Sonntag (26.10.2025), 02:00 Uhr in einem Wohngebiet zwischen Mahdental- und Arthur-Gruber-Straße in Sindelfingen ihr Unwesen. Mutmaßlich über ein eingeschlagenes Kellerfenster verschafften sich die Täter Zutritt in ein Wohnhaus und durchsuchten mutmaßlich das gesamte Gebäude. Ob etwas entwendet wurde, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht genau beziffert werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07031 697-0 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Sindelfingen in Verbindung zu setzen.

