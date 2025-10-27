Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gäufelden-Tailfingen: Einbruch in Wohnhaus

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Samstag (25.10.2025), 13:00 Uhr und Sonntag (26.10.2025), 00:20 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus am westlichen Ortsrand von Gäufelden-Tailfingen ein. Mutmaßlich durch das Aufhebeln eines gekippten Fensters gelangten die Unbekannten in das Innere des Gebäudes. Im Inneren durchwühlten die Täter das gesamte Obergeschoss und entwendeten den bisherigen Erkenntnissen zufolge Schmuck. Weder der Wert des Diebesgutes noch die Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit genau beziffert werden. Für sachdienliche Zeugenhinweise stehen beim Polizeirevier Herrenberg die Tel. 07032 2708-0 sowie die E-Mail-Adresse herrenberg.prev@polizei.bwl.de zur Verfügung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell