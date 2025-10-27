PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gäufelden-Tailfingen: Einbruch in Wohnhaus

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Samstag (25.10.2025), 13:00 Uhr und Sonntag (26.10.2025), 00:20 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus am westlichen Ortsrand von Gäufelden-Tailfingen ein. Mutmaßlich durch das Aufhebeln eines gekippten Fensters gelangten die Unbekannten in das Innere des Gebäudes. Im Inneren durchwühlten die Täter das gesamte Obergeschoss und entwendeten den bisherigen Erkenntnissen zufolge Schmuck. Weder der Wert des Diebesgutes noch die Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit genau beziffert werden. Für sachdienliche Zeugenhinweise stehen beim Polizeirevier Herrenberg die Tel. 07032 2708-0 sowie die E-Mail-Adresse herrenberg.prev@polizei.bwl.de zur Verfügung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 27.10.2025 – 10:22

    POL-LB: Weil der Stadt: 80-Jährige gefährdet andere Verkehrsteilnehmenden

    Ludwigsburg (ots) - Zwischen 12.55 Uhr und 13.10 Uhr war eine 80 Jahre alte Mercedes-Lenkerin am Sonntag (26.10.2025) auf den Landes- und Kreisstraßen von Darmsheim über Grafenau, Schafhausen, Weil der Stadt, Merklingen und Hausen unterwegs. Ein Zeuge alarmierte die Polizei, nachdem die Seniorin mehrfach über teils längere Strecken auf die Gegenfahrbahn geraten war ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 09:31

    POL-LB: Rutesheim: Kupferdiebe unterwegs

    Ludwigsburg (ots) - Noch unbekannte Täter entwendeten zwischen Freitag (24.10.2025), 17.45 Uhr und Samstag (25.10.2025), 10.45 Uhr kupfernen Dachrinnen sowie Teile des Daches eines Vereinsheims nahe der Heimerdinger Straße in Rutesheim im Wert von rund 3.000 Euro. Bereits einige Tage zuvor hatten Unbekannte dort ihr Unwesen getrieben. Zwischen Sonntag (19.10.2025), 18.00 Uhr und Dienstag (21.10.2025), 20.00 Uhr hatte ...

    mehr
  • 25.10.2025 – 07:04

    POL-LB: Großsachsenheim: Zeugenaufruf nach Unfallflucht mit verletztem Motorradfahrer

    Ludwigsburg (ots) - Am Freitag (24.10.2025) gegen 06:10 Uhr kam es am Kreisverkehr Oberriexinger Straße (L1141) zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 21-jährige Motorradfahrer befuhr mit seiner Suzuki die Oberriexinger Straße in ortsauswärtige Richtung und wollte den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt in Richtung Umgehungsstraße (L1125) verlassen. Zeitgleich fuhr ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren