Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schwieberdingen: Räuberische Erpressung in der Anne-Frank-Straße

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei der Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt derzeit gegen noch unbekannte Täter, die am Freitag (24.10.2025) zwei 17-Jährige zur Herausgabe von Bargeld erpresst haben.

Die beiden Geschädigten waren in der Anne-Frank-Straße in Schwieberdingen zu Fuß unterwegs, als ihnen eine unbekannte fünfköpfige Personengruppe entgegenkam. Aus der Gruppe heraus sprach ein Täter die beiden 17-Jährigen an und forderte von diesen die Aushändigung von Bargeld. Hierauf äußerten die beiden Geschädigten zunächst, kein Bargeld mit sich zu führen. Eine erneute Aufforderung untermauerte die Gruppe mit dem Drohen von körperlicher Gewalt sowie dem Einsetzen eines Pfeffersprays, welches einer der Täter auf die beiden Geschädigten richtete. Daraufhin händigte einer der beiden 17-Jährigen der Gruppe zehn Euro in bar aus. Weitere 30 Euro wurden ihm anschließend noch von den Tätern aus der Hand gerissen. Der zweite Geschädigte übergibt im Anschluss ebenfalls 15 Euro in bar. Nachdem die Gruppe das Geld in Händen hielt, flüchtete sie in Richtung Stuttgarter Straße. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern mit mehreren Streifen, die auch durch einen Polizeihubschrauber unterstützt wurden, verlief ohne Erfolg. Zu den Tätern ist lediglich bekannt, dass es sich um fünf junge Männer im Alter von etwa 18 Jahren handeln soll.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell