POL-LB: Marbach am Neckar: Geschädigte einer Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Die Polizei ermittelt derzeit wegen Straßenverkehrsgefährdung gegen einen 61-jährigen BMW-Lenker, welcher am Sonntag (26.10.2025) gegen 20:15 Uhr mehrere Verkehrsteilnehmende im Bereich Marbach am Neckar mit seinem rücksichtslosen Fahrverhalten gefährdet haben soll.

Zunächst soll der 61-jährige auf der Landesstraße 1124 von Steinheim an der Murr kommend in Richtung Marbach am Neckar unterwegs gewesen sein. Im Bereich einer Rechtskurve soll er drei Fahrzeuge überholt haben, obwohl die Sicht auf den Gegenverkehr aufgrund der Straßenführung deutlich eingeschränkt gewesen sein soll. In der Wildermuthstraße, kurz vor der Einmündung zur Schwabstraße, soll der BMW-Lenker ohne anzuhalten über einen Zebrastreifen gefahren sein, obwohl zu diesem Zeitpunkt zwei Fußgänger bereits am Zebrastreifen warteten um über diesen die Fahrbahn zu queren. Im weiteren Verlauf soll er im Bereich der Affalterbacher Straße an einer Engstelle sein Vorfahrtsrecht erzwungen haben, indem er seine Geschwindigkeit nicht reduziert und auf ein entgegenkommendes Fahrzeug zufuhr. Hierbei soll es fast zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge gekommen sein.

Das Polizeirevier Marbach am Neckar bittet Geschädigte dieser Straßenverkehrsgefährdungen sich unter der Tel. 07144 900-0 oder per E-Mail unter marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de zu melden.

