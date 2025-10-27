PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unfallflucht auf der B 27 - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagmorgen (25.10.2025) gegen 04.50 Uhr alarmierte ein Verkehrsteilnehmer, der auf der Bundesstraße 27 von Bietigheim-Bissingen in Fahrtrichtung Ludwigsburg unterwegs war, die Polizei, um eine Unfallflucht zu melden. Auf Höhe der Autobahnanschlussstelle Ludwigsburg-Nord Fahrtrichtung Heilbronn lagen diverse Fahrzeugteile über rund 40 Metern verteilt auf der Fahrbahn. Von einem verunfallten Fahrzeug fehlte jedoch jede Spur. Gemäß den ersten polizeilichen Erkenntnissen dürfte in der Nacht zum Samstag (25.10.2025) ein vermutlich silbernes Fahrzeug aus noch unbekannte Ursache nach rechts von der B 27 abgekommen und im Bereich der Anschlussstelle über eine Verkehrsinsel gefahren sein. Der Unbekannte prallte gegen ein Verkehrszeichen und setzte seine Fahrt, obwohl die Front seines Fahrzeuges mutmaßlich stark beschädigt worden war, im Anschluss in unbekannte Richtung fort. Bislang konnte die Höhe des entstandenen Sachschadens noch nicht geschätzt werden. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder zum Verbleib des Fahrzeugs geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail: ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Ludwigsburg zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg

