POL-LB: Murr: Alkoholisiert von der Fahrbahn abgekommen und überschlagen

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person und einem Sachschaden von rund 10.000 Euro kam es am Sonntagmorgen (26.10.2025) gegen 01:20 Uhr auf der Bundesstraße 328 bei Murr. Ein 20-jähriger VW-Lenker war auf der Bundesstraße 328 von Großbottwar kommen in Richtung Kleinaspach unterwegs, als er mutmaßlich aufgrund seiner alkoholischen Beeinflussung die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn abkam. Im Grünstreifen neben der Fahrbahn überschlug sich sein Fahrzeug mehrfach. Bei der anschließenden Verkehrsunfallaufnahme stellten die Beamten beim 25-Jährigen Atemalkoholgeruch fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,7 Promille. Mit leichten Verletzungen wurde der 25-Jährige vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zudem musste er sich einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

