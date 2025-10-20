PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall zwischen Linienbus und PKW

Kell am See (ots)

Am 19.10.2025, kam es gegen 17:50 Uhr, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem PKW in der Trierer Straße in Kell am See. Hierbei entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Zeugen, darunter vor allem solche, die sich zum Zeitpunkt des Unfalls im Bus selbst befunden haben und sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Hermeskeil in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hermeskeil
Trierer Straße 53
54411 Hermeskeil
06503-91510
pihermeskeil.wache@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

