Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach der 16-jährigen Ylvie Ilea BÖNIGK

Idar-Oberstein (ots)

Wir nehmen Bezug die am 08.08.2025 veröffentlichte Fahndung nach der 16-jährigen Ylvie Ilea BÖNIGK und teilten mit, dass die Jugendliche heute wohlbehalten angetroffen wurde. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen.

Wir bitten um Löschung der veröffentlichten Lichtbilder in den sozialen Medien.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell