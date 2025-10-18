PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Alarmauslösung - 2 Personen auf der Flucht

Saarburg (ots)

Am frühen Samstagmorgen gegen 03:30 Uhr kam es zu einer Alarmauslösung bei einem Juwelier in der Saarburger Innenstadt. Anschließend flüchteten zwei Personen zunächst mit einem PKW in Richtung Mannebach und anschließend zu Fuß in ein nahegelegenes Waldstück. Die Polizei bittet darum in diesem Gebiet keine Anhalter mitzunehmen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Saarburg

Telefon: 06581-91550

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

