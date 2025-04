LKA-BW: Das Landeskriminalamt Baden-Württemberg warnt vor Betrugsmasche auf offener Straße: "Stranded Traveller Scam"

Landeskriminalamt Baden-Württemberg

Landeskriminalamt Baden-Württemberg warnt vor Betrugsmasche auf offener Straße: "Stranded Traveller Scam"

Stuttgart

Die Betrüger sprechen ihre Opfer in der Regel auf Englisch an und geben sich als Touristen, meist aus Großbritannien oder Irland, aber auch aus anderen Ländern aus und behaupten, in einer akuten finanziellen Notlage zu sein.

Am Bahnhof, Flughafen, einer Autobahn-Raststätte oder anderen stark frequentieren Örtlichkeiten wie Supermarktparkplätzen treten die Täter und Täterinnen an ihre Opfer heran und täuschen vor, gestrandet (englisch: stranded) zu sein, weil ihnen angeblich beispielsweise ihre Dokumente und Geld gestohlen wurde oder verloren gegangen sind. Auch Geschichten vom vermeintlich abgeschleppten Auto, in dem sich das Geld und die EC-Karte befinde, werden vorgegaukelt.

Die Täter nutzen die Hilfsbereitschaft der von ihnen angesprochenen Personen aus, indem sie um Bargeld bitten. Im Gegenzug wird eine meist erfundene Banking-App vorgezeigt, über die das Geld sogar im Beisein der Opfer angeblich per Online-Banking überwiesen wird. Die tatsächliche Transaktion wird aber nie ausgeführt oder unmittelbar abgebrochen.

Gerade zur Urlaubs- und Reisezeit sind Kriminelle vermehrt aktiv, die sich diese Betrugsmasche zu Nutze machen wollen. Das Landeskriminalamt Baden-Württemberg empfiehlt in diesem Zusammenhang zu Ihrer Sicherheit:

- Hinterfragen Sie die geschilderte Notlage kritisch. Betrügerinnen und Betrüger nutzen gezielt Mitleid und Hilfsbereitschaft aus. - Gehen Sie auf keine Geldtransferzahlungen ein, auch wenn Sie meinen, die Plattform zu kennen. - Verlassen Sie umgehend die Örtlichkeit, wenn Sie sich bedrängt fühlen und bitten Sie gezielt andere Passanten um Hilfe.

Oliver Hoffmann, Leiter der Abteilung für Wirtschaftskriminalität rät: "Lassen Sie sich nie unter Druck setzten, wenn es um Geldübergaben, Überweisungen oder andere Vermögensverfügungen geht."

Weitere Informationen und Präventionstipps erhalten Sie unter https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/stranded-traveller-scam-trickbetrueger-nutzen-hilfsbereitschaft-aus/

Original-Content von: Landeskriminalamt Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuell