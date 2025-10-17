PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle

Konz (ots)

Am Donnerstag, den 16. Oktober 2025, kam es im Zeitraum 07:00 Uhr - 17:00 Uhr auf dem Parkstreifen neben dem BBK-Baucentrum in der Straße "Sauerwiese" in Konz-Könen zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein dort geparkter grauer PKW Mitsubishi durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer im Heckbereich beschädigt. Bei dem Verursacherfahrzeug dürfte es sich aufgrund des Schadensbildes um einen LKW gehandelt haben. Der flüchtige Verursacher hat im Anschluss die Unfallörtlichkeit verlassen, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Konz in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Granastraße 116
54329 Konz
www.polizei.rlp.de

Ansprechpartner:
Naumann, PK
06501-9268-0
06581 9155-50
pwkonz@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

