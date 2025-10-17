Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in der Vollmersbachstraße

Idar-Oberstein (ots)

Am Dienstag, den 14. Oktober 2025, kam es zwischen 09:15 Uhr - 16:45 Uhr auf dem Kundenparkplatz des Geschäfts "Outdoor Sports Outlet" in der Vollmersbachstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein schwarzer Opel beim Ein- oder Ausfahren in oder aus einer Parklücke durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der flüchtige Verursacher hat im Anschluss die Unfallörtlichkeit verlassen, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen.

