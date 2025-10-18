Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Straßenverkehrsgefährdung auf der L46 "Quintbach"

Trier-Quint (ots)

Am Freitag, 17.10.2025, gegen 20:00 Uhr meldete eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin der Polizeiinspektion Schweich einen grauen Toyota Yaris, welcher mit unsicherer und gefährlicher Fahrweise auf der L 46 "Quintbach" von Zemmer in Fahrtrichtung Trier geführt wurde. Auf der Strecke kam es zu mehreren gefährlichen Fahrmanövern bei denen entgegenkommende Fahrzeuge gefährdet wurden. Der 73-jährige Fahrzeugführer konnte durch eine Streife angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,12 Promille, sodass eine Blutprobe entnommen werden musste. Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, sein Führerschein wurde einbehalten. Zeugen und mögliche Geschädigten der Straßenverkehrsgefährdung werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in Schweich unter 06502-91570 oder pischweich@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

