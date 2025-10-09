PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Schermbeck

FW-Schermbeck: Zeitkritische Unterstützung Rettungsdienst und RTH

Schermbeck (ots)

Am Donnerstagmittag gegen 13:00 Uhr wurden die Löschzuge Schermbeck und Gahlen mit dem Stichwort "H1 -Zeitkritische Tragehilfe" an die Einsatzstelle "Torfstraße" zur Unterstützung des Rettungsdienstes alarmiert.

An der Einsatzstelle wurde die betroffene Person mit der Drehleiter aus dem ersten Obergeschoss des Gebäudes gerettet und dem Rettungswagen zugeführt. Anschließend unterstützten die Einsatzkräfte der Feuerwehr die Übergabe an den nachalarmierten Rettungshubschrauber Christoph 9 Für die Feuerwehr endete der Einsatz gegen 14:20 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Schermbeck
Jana Loick
Mobil: 0151 20984294
E-Mail: presse@feuerwehr-schermbeck.de
http://www.feuerwehr-schermbeck.de

Original-Content von: Feuerwehr Schermbeck, übermittelt durch news aktuell

