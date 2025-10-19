PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDTR: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Thalfang - NORMA Parkplatz (ots)

Am Dienstag, den 14.10.2025, ereignete sich im Zeitraum zwischen 10:20 Uhr und 11:00 Uhr auf dem Kundenparkplatz der Norma-Filiale in Thalfang ein Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Während eines Ausparkvorgangs stieß ein PKW leicht mit der Fahrzeugfront gegen die Fahrzeugfront des anderen, ordnungsgemäß in einer Parklücke geparkten, PKW. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Zusammenstoß, ohne seinen Pflichten als Verursacher nachzukommen, unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Am PKW der Geschädigten entstand augenscheinlich ein geringfügiger Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich.

Die Polizeiinspektion Morbach bittet um Mithilfe und Meldung möglicher Augenzeugen. Sollten sie Hinweise zum Verkehrsunfall oder dem Unfallverursacher geben können, teilen sie diese bitte der Polizeiinspektion Morbach mit.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Morbach
Hochwaldstraße 33
54497 Morbach
Telefon: 06533-9374-0
Telefax: 06533-9374-50
pimorbach@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

