Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Möglingen: Fahrrad aus Garage gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter Täter hebelte am Montag (27.10.2025) zwischen 12.30 Uhr und 22.00 Uhr das Tor einer Garage in der Hohenstaufenstraße in Möglingen auf. Im Inneren brach er das Schloss eines Pedelecs auf und entwendete schließlich das Zweirad des Herstellers Cube im Wert von über 4.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07141 150017-0 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de beim Polizeiposten Asperg zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell