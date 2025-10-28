PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Möglingen: Fahrrad aus Garage gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter Täter hebelte am Montag (27.10.2025) zwischen 12.30 Uhr und 22.00 Uhr das Tor einer Garage in der Hohenstaufenstraße in Möglingen auf. Im Inneren brach er das Schloss eines Pedelecs auf und entwendete schließlich das Zweirad des Herstellers Cube im Wert von über 4.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07141 150017-0 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de beim Polizeiposten Asperg zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 27.10.2025 – 16:28

    POL-LB: Pleidelsheim: Einbruch in Wohnung - Zeugen gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Am Samstag (25.10.2025) zwischen 16:30 Uhr und 19:20 Uhr verschafften sich noch unbekannte Täter Zutritt in eine Erdgeschosswohnung in der Talstraße in Pleidelsheim. Die Unbekannten hebelten mutmaßlich ein Fenster und eine Terrassentür auf, um ins Innere der Wohnung zu gelangen. Dort dursuchten sie anschließend mehrere Räume und entwendeten einen zweistelligen Bargeldbetrag. Der entstandene ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 13:46

    POL-LB: Murr: Alkoholisiert von der Fahrbahn abgekommen und überschlagen

    Ludwigsburg (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person und einem Sachschaden von rund 10.000 Euro kam es am Sonntagmorgen (26.10.2025) gegen 01:20 Uhr auf der Bundesstraße 328 bei Murr. Ein 20-jähriger VW-Lenker war auf der Bundesstraße 328 von Großbottwar kommen in Richtung Kleinaspach unterwegs, als er mutmaßlich aufgrund seiner ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 13:40

    POL-LB: Ludwigsburg: Unfallflucht auf der B 27 - Zeugen gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Am Samstagmorgen (25.10.2025) gegen 04.50 Uhr alarmierte ein Verkehrsteilnehmer, der auf der Bundesstraße 27 von Bietigheim-Bissingen in Fahrtrichtung Ludwigsburg unterwegs war, die Polizei, um eine Unfallflucht zu melden. Auf Höhe der Autobahnanschlussstelle Ludwigsburg-Nord Fahrtrichtung Heilbronn lagen diverse Fahrzeugteile über rund 40 Metern verteilt auf der Fahrbahn. Von einem verunfallten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren