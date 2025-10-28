PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Zeugen nach Einbruch in Wohnhaus gesucht

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter trieben zwischen Samstag (25.10.2025) 15:15 Uhr und Montag (27.10.2025) 11:30 Uhr in der Straße "Unter den Weinbergen" im Sindelfinger Osten ihr Unwesen. Mutmaßlich über ein eingeschlagenes Terrassentürfenster verschafften sich die Täter Zutritt in ein Wohnhaus und durchsuchten mutmaßlich das gesamte Wohnobjekt. Ob etwas entwendet wurde, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht genau beziffert werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07031 697-0 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Sindelfingen in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 28.10.2025 – 10:19

    POL-LB: Ludwigsburg: Kupferkabel gestohlen

    Ludwigsburg (ots) - Noch unbekannte Täter trieben zwischen Freitag (24.10.2025), 15.30 Uhr und Montag (27.10.2025), 6.30 Uhr in Ludwigsburg ihr Unwesen. Die Täter begaben sich auf das Gelände einer Baustelle eines Mehrfamilienhauses in der Brucknerstraße und schnitten dort verlegte Stromkabel auf. Aus dem Inneren der Kabel entwendeten sie schließlich rund 35 Meter Kupferleiter. Der Wert des Diebesgutes sowie der ...

    mehr
  • 28.10.2025 – 09:34

    POL-LB: Möglingen: Fahrrad aus Garage gestohlen

    Ludwigsburg (ots) - Ein noch unbekannter Täter hebelte am Montag (27.10.2025) zwischen 12.30 Uhr und 22.00 Uhr das Tor einer Garage in der Hohenstaufenstraße in Möglingen auf. Im Inneren brach er das Schloss eines Pedelecs auf und entwendete schließlich das Zweirad des Herstellers Cube im Wert von über 4.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07141 150017-0 ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 16:28

    POL-LB: Pleidelsheim: Einbruch in Wohnung - Zeugen gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Am Samstag (25.10.2025) zwischen 16:30 Uhr und 19:20 Uhr verschafften sich noch unbekannte Täter Zutritt in eine Erdgeschosswohnung in der Talstraße in Pleidelsheim. Die Unbekannten hebelten mutmaßlich ein Fenster und eine Terrassentür auf, um ins Innere der Wohnung zu gelangen. Dort dursuchten sie anschließend mehrere Räume und entwendeten einen zweistelligen Bargeldbetrag. Der entstandene ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren