Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Unfall mit E-Scootern; Bispingen: Unfall mit Pedelec; A 7/Bad Fallingbostel: Fahrt unter Drogen endet in Festnahme; Bomlitz: Einbruch in Tischlerei; Soltau: Geschädigter gesucht

Heidekreis (ots)

19.08.2025 / Unfall zwischen zwei E-Scootern

Soltau: Zwei 14-Jährige, die am Dienstag gegen 13:20 Uhr die Straße "Alter Badeweg" mit zwei E-Scootern nebeneinander befuhren, verunfallten als einer der beiden einen Schlenker in die Richtung des anderen Fahrers machte. Hierbei verhakten sich die Lenker, so dass ein Fahrer zu Boden stürzte und sich leicht verletzte. Er wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der zweite Fahrer schaffte es noch abzuspringen und blieb unverletzt. Beide E-Scooter wurden durch den Unfall beschädigt.

19.08.2025 / Bei Unfall mit Pedelec schwerverletzt

Bispingen: Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 11:00 Uhr ereignete, verletzte sich die 71-Jährige Fahrerin eines Pedelecs schwer. Sie befuhr zusammen mit einem 72-jährigen Pedelec-Fahrer die K 34 zwischen Sellhorn und Wilsede. Als sie mit ihrem Fahrzeug nach rechts in den unbefestigten Seitenraum fuhr, kam sie zu Fall und verletzte sich schwer. Sie wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

19.08.2025 / Fahrt unter Drogen endet in Festnahme

A 7/Bad Fallingbostel: Polizeikräfte kontrollierten am Dienstagmorgen einen 37-Jährigen, der die A 7 in Fahrtrichtung Hamburg mit einem Auto befuhr. Bei der Kontrolle gegen 05:00 Uhr stellten diese zunächst fest, dass die am Fahrzeug befindlichen Kennzeichen gefälscht waren. An diesen wurden Zulassungsstempel und die Plakette einer Hauptuntersuchung angebracht, die nicht zu dazu gehörten. Im Rahmen der Kontrolle ergab sich zudem der Verdacht, dass der 37-Jährige das Fahrzeug unter dem Einfluss von Drogen führte. Dies bestätigte ein Urintest, der positiv auf THC reagierte. Aus diesem Grund wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Bei einer Überprüfung des Fahrers mussten die Polizeikräfte außerdem feststellen, dass dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und er aufgrund eines Haftbefehls gesucht wurde. Der 37-Jährige wurde daraufhin festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren.

19.08.2025 / Einbruch in Tischlerei

Bomlitz: Am frühen Dienstagmorgen brachen Unbekannte in eine Tischlerei in der Straße "Am Gutshof" ein. Hierbei öffneten sie gegen 04:00 Uhr gewaltsam ein Fenster, betraten den Innenraum und durchsuchten diesen. Hinweise zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Polizei in Walsrode unter 05161-48640 entgegen.

06.08.2025 / Geschädigter nach Verkehrsunfall gesucht

Soltau: Am Mittwoch, den 06.08.2025, zwischen 10:00 und 11:00 Uhr, befuhr eine 85-Jährige die Lüneburger Straße in Richtung Ortsmitte mit ihrem Auto der Marke "Peugeot". In Höhe der Parkplätze einer Bäckerei habe sie einen lauten Knall vernommen, sei jedoch weiter nach Hause gefahren. Zu Hause habe die Soltauerin festgestellt, dass ihr rechter Außenspiegel abgebrochen war. Vermutlich kam es zu einer Kollision mit einem unbekannten Fahrzeug, das sich zur fraglichen Zeit auf dem Parkstreifen vor der Bäckerei befand. Zeugen, die Hinweise zum möglicherweise beschädigten Fahrzeug geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Soltau unter 05191-93800 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell