Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Heidekreis: FIT FÜR DIE POLIZEI - Wecke den Heidecop in Dir!

Heidekreis (ots)

Am 23. August 2025 laden wir euch wieder in das Heidmarkstadion (Idinger Heide 26) in Bad Fallingbostel ein! In der Zeit von 10:00 bis 14:00 Uhr habt ihr die Möglichkeit euch sportlich mit uns zu messen und die Sportaufgaben, die im Einstellungstest der Polizei Niedersachsen gefordert sind, auszuprobieren.

Neben dem sportlichen Teil bieten wir auch für alle Interessierten einen Einblick in die Arbeit der Polizei im Heidekreis. Ihr habt die Möglichkeit unseren Fuhrpark anzusehen, die Arbeit unserer Kriminaltechniker unter die Lupe zu nehmen oder den Diensthunden bei ihrem Training zuzusehen. Auch unser Präventionsteam und unsere Einstellungsberater sind vor Ort, um eure Fragen zu beantworten.

Daneben haben wir für Unterhaltung für alle Altersgruppen gesorgt. Ihr habt die Möglichkeit Bubblesoccer zu spielen, euch im Soccercage zu messen oder (für die Kleinen) einen Motorrad-Parcours zu absolvieren, bei dem uns die Verkehrswacht Heidekreis unterstützt.

Solltest Du also Interesse am Polizeiberuf haben, ist diese Veranstaltung genau das Richtige für Dich!

Eine Anmeldung ist übrigens nicht erforderlich.

