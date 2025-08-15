Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: A 7/Soltau:

Heidekreis (ots)

15.08.2025 / Alkoholisiert Auto gefahren

A 7/Soltau: Bei der Kontrolle eines 37-Jährigen, der die A 7 mit einem Auto in Richtung Hannover befuhr, stellten Polizeikräfte am Freitagmorgen kurz vor 03:00 Uhr fest, dass dieser unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,25 Promille. Aus diesem Grund wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Außerdem wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

15.08.2025 / Autos in Brand geraten

Munster: In der Straße "Am Sandkrug" gerieten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen 00:20 Uhr zwei Autos aus unbekannten Gründen in Brand. Durch die alarmierte Feuerwehr wurde der Brand gelöscht. Es wurde niemand verletzt. Hinweise zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Polizei in Munster unter 05192-9600 entgegen.

14.08.2025 / Mit gefälschtem Führerschein unterwegs

Walsrode: Am Donnerstagabend kontrollierten Polizeikräfte einen 18-Jährigen, der die Moorstraße mit einem Auto befuhr. Bei der Kontrolle gegen 22:00 Uhr stellten diese fest, dass es sich bei dessen Führerschein um eine Fälschung handelte. Der 18-Jährige war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Der Führerschein wurde sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren.

14.08.2025 / Beim Abbiegen von der Fahrbahn abgekommen

Frankenfeld: Beim Linksabbiegen auf der K 110 in Frankenfeld, kam ein 39-Jähriger am Donnerstagabend kurz vor 20:00 Uhr aus unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Straßenbaum. Er wurde durch den Unfall leicht verletzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

14.08.2025 / Unfall auf Kreuzung

Schneverdingen: Der 75-jährige Fahrer eines Autos mit Anhänger bog am Donnerstagmorgen von der Finteler Straße in die Rotenburger Straße ab. Hierbei übersah er gegen 10:00 Uhr das von links kommende, bevorrechtigte Auto eines 28-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 28-Jährige leicht verletzt wurde.

14.08.2025 / E-Scooter-Fahrerin übersehen

Walsrode: Als ein 86-Jähriger am Donnerstagmorgen von der Benzer Straße nach links in die Ludwig-Harms-Straße einbog, übersah er gegen 08:20 Uhr eine ihm entgegenkommende 45-Jährige auf einem E-Scooter. Die bevorrechtigte E-Scooter-Fahrerin stürzte und verletzte sich leicht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell