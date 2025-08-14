Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bispingen: Schwerer Verkehrsunfall auf der Autobahn

Heidekreis (ots)

14.08.2025 / Schwerer Verkehrsunfall auf der Autobahn

A 7/Bispingen: Am Donnerstagmittag kam es gegen 12:00 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der A 7 in Fahrtrichtung Hamburg. Zwischen den Anschlussstellen Schneverdingen und Bispingen fuhr ein 64-jähriger Autofahrer aus bislang unbekannten Gründen auf das an einem Stauende befindliche Auto eines 70-Jährigen auf. Dieses wurde daraufhin auf einen Linienbus, in dem sich keine Fahrgäste befanden, aufgeschoben. Durch den Aufprall überschlug sich das Auto des 64-Jährigen. Das Auto eines 45-Jährigen wurde hierbei durch umherfliegende Trümmerteile beschädigt. Insgesamt wurden bei dem Unfall sieben Personen verletzt. Insgesamt sechs Personen, darunter drei Kinder (7, 4, 2 Jahre) aus dem Auto des Unfallverursachers und der 70-Jährige sowie seine 70-jährige Beifahrerin, wurden leicht verletzt. Die 38-jährige Beifahrerin des Unfallverursachers wurde schwer verletzt. Alle Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der 31-jährige Busfahrer und der 45-Jährige blieben unverletzt. Zwei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die A 7 wurde während der Unfallaufnahme für ca. 1,5 Stunden vollgesperrt. Nach fast drei Stunden war die Unfallstelle geräumt und die Fahrbahn konnte wieder freigegeben werden.

