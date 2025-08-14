Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Wohnungsbrand; Dorfmark: Kind auf Parkplatz erfasst; Walsrode: Überholmanöver führt zu Unfall

Heidekreis (ots)

13.08.2025 / Wohnungsbrand

Walsrode: Am Mittwochnachmittag kam es zu einem Brand in einer Wohnung in der Heinestraße in Walsrode. Aus bislang unbekannten Gründen entzündete sich gegen 16:15 Uhr in der Küche der dortigen Obergeschosswohnung ein Feuer. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Ausbreiten des Feuers verhindert werden. Zum Zeitpunkt des Brands befanden sich keine Personen in dem Gebäude. Die Brandursache ist nun Bestandteil der Ermittlungen.

13.08.2025 / Kind auf Parkplatz erfasst

Dorfmark: Als ein 1-jähriges Kind am Mittwoch auf einem Parkplatz in der Justus-von-Liebig-Straße plötzlich zwischen zwei geparkten Autos hinauslief, konnte eine 49-Jährige, die mit ihrem Auto gegen 16:00 Uhr langsam über den Parkplatz fuhr, nicht mehr rechtzeitig reagieren und erfasste das Kind. Dieses wurde durch den Unfall schwer verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

13.08.2025 / Überholmanöver führt zu Unfall

Walsrode: Ein 19-Jähriger, der die L 190 mit seinem Auto von Hodenhagen nach Walsrode befuhr, kam am Mittwochmorgen kurz vor 08:00 Uhr nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Baumstamm. Ursächlich dafür war das Überholmanöver eines unbekannten Fahrers, der den 19-Jährigen mit einem schwarzen Auto der Marke BMW überholte. Dies tat er, obwohl sich bereits Fahrzeuge im Gegenverkehr näherten. Der 19-Jährige musste daraufhin nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß mit dem Überholenden zu vermeiden. Er wurde durch den Unfall nicht verletzt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort. Wer Hinweise zum flüchtigen Unfallverursacher geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Walsrode unter 05161-48640 zu melden.

