Polizei Steinfurt

POL-ST: Westerkappeln, Schwerer Verkehrsunfall, Osnabrücker Straße gesperrt, Nachtrag

Westerkappeln (ots)

Am Dienstagvormittag (25.03.) ist es gegen 09.30 Uhr zu einem Auffahrunfall an der Osnabrücker Straße gekommen.

Eine 70-jährige Frau aus Lotte fuhr mit ihrem Ford Fiesta in Richtung Lotte und wollte an der Einmündung Sloopsteinweg in diesen nach links abbiegen. Hinter ihr fuhr ein 34-jähriger Mann aus Lotte in einem Fiat 500. Der Mann wollte mit seinem Fahrzeug rechts an dem Ford vorbeifahren. Dies übersah nach ersten Erkenntnissen aus noch ungeklärter Ursache ein 81-jähriger Mettinger, der sich mit einem Suzuki Ignis hinter den beiden Fahrzeugen befand. Er fuhr auf den Fiat 500 auf, der daraufhin gegen den Ford geschoben wurde.

Die drei Fahrer sowie eine 32-jährige Beifahrerin im Fiat, ebenfalls aus Lotte, wurden leicht verletzt und mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht.

Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei etwa 25.000 Euro.

Erstmeldung vom 25.03.2025, 10.17 Uhr

Westerkappeln, Schwerer Verkehrsunfall

Osnabrücker Straße gesperrt

Am Dienstagvormittag (25.03.) hat es gegen 09.45 Uhr auf der Osnabrücker Straße, Ecke Sloopsteinweg einen schweren Verkehrsunfall in Fahrtrichtung Lotte gegeben.

An dem Auffahrunfall waren drei Pkw beteiligt. Es gibt mehrere Verletzte. Wie schwer die Verletzungen sind, kann noch nicht gesagt werden. Mehrere Rettungswagen und ein Rettungshubschrauber sind eingesetzt.

Die Osnabrücker Straße ist im Unfallbereich aktuell voll gesperrt. Es wird nachberichtet.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell