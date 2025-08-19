Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau/Schneverdingen: Räderwerk-Kontrollen (FOTO); A7/Walsrode: Ohne Führerschein und unter Drogen; Walsrode: Radfahrerin übersehen; Buchholz (Aller): Betrunken gefahren; Bad Fallingbostel: Unfall

Heidekreis (ots)

18.08.2025 / Räderwerk-Kontrollen in Soltau und Schneverdingen (FOTO)

Soltau/Schneverdingen: Insgesamt acht Objekte, darunter Restaurants und Bars, überprüfte die Polizei Heidekreis am Montagnachmittag zusammen mit dem Zoll, dem Finanzamt und Mitarbeitern des Landkreis Heidekreis sowie der Städte Soltau und Schneverdingen im Rahmen der lokalen Netzwerkpartnerschaft. Der Schwerpunkt der behördenübergreifenden Kontrollen lag auf illegalem Glückspiel. Die Einsatzkräfte stellten Straftaten im Bereich der Steuerhinterziehung und der Veranstaltung illegalem Glückspiels sowie mehr als 20 gleichgelagerte Ordnungswidrigkeiten fest. Es wurden mehrere illegale Spielautomaten beschlagnahmt. Die entsprechenden Verfahren und weitergehenden Prüfungen wurden durch die zuständigen Behörden eingeleitet. Die Polizei Heidekreis wird derartige Kontrollen zusammen mit ihren Netzwerkpartnern auch zukünftig durchführen, um weiterem kriminellen Handeln vorzubeugen.

18.08.2025 / Ohne Führerschein und unter Drogen gefahren

A 7/Walsrode: Bei der Kontrolle eines 27-Jährigen, der am Montagabend gegen 23:30 Uhr die Autobahn mit einem Auto in Richtung Hamburg befuhr, stellten Polizeikräfte fest, dass dieser nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Dadurch, dass er bereits seit mehr als sechs Monaten einen festen Wohnsitz in Deutschland hatte, war seine ausländische Fahrerlaubnis erloschen. Diese hätte er nach sechs Monaten zu einer deutschen Fahrerlaubnis umschreiben lassen müssen. Zudem ergab sich bei der Kontrolle der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Urintest reagierte daraufhin positiv auf Kokain. Aus diesem Grund wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Ihn erwarten nun ein Ordnungswidrigkeiten- und ein Strafverfahren.

18.08.2025 / Fahrradfahrerin übersehen

Walsrode: Als ein 39-Jähriger am Montagnachmittag mit einem Auto, nachdem er aus einer Grundstückseinfahrt in der Bomlitzer Straße gefahren war, zurück auf die Einfahrt fahren wollte, übersah er einen auf dem Radweg fahrenden 64-Jährigen mit seinem Fahrrad. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Radfahrer leicht verletzt wurde.

18.08.2025 / Betrunken Auto gefahren

Buchholz (Aller): Polizeikräfte gingen am Montagnachmittag kurz vor 16:00 Uhr einem Hinweis nach, bei dem eine 41-jährige Autofahrerin an einer Schule in der Dorfstraße gemeldet wurde, die stark unter dem Einfluss von Alkohol stand. An ihrer Wohnanschrift konnte die alkoholisierte Fahrerin angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab daraufhin einen Wert von 1,67 Promille. Aufgrund des zeitlichen Verzugs seit der Meldung wurden zwei Blutproben mit einem Abstand von 30 Minuten genommen. Die 41-Jährige erwartet nun ein Strafverfahren.

18.08.2025 / Unfall bei Wendemanöver

Bad Fallingbostel: Bei einem Wendemanöver an der Einmündung Stettiner Straße/Marienburger Straße beschädigte ein Unbekannter am Montagmorgen gegen 05:50 Uhr mehrere Zäune, Hecken, Gehwege und das am Straßenrand geparkte Auto eines 45-Jährigen. Im Anschluss entfernte sich der unbekannte Verursacher, der vermutlich einen Sattelzug fuhr, vom Unfallort. Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Bad Fallingbostel unter 05162-9720 zu melden.

