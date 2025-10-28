Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8/Gemarkung Denkendorf: Transporter kippt nach Unfall um

Ludwigsburg (ots)

Drei verletzte Personen, ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 25.000 Euro sowie eine für mehrere Stunden gesperrte Fahrbahn sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag (28.10.2025), gegen 3.00 Uhr auf der Bundesautobahn 8 in Fahrtrichtung Karlsruhe ereignete.

Eine 30 Jahre alte Ford-Lenkerin fuhr auf dem mittleren Fahrstreifen, als sie zwischen den Anschlussstellen Wendlingen und Esslingen mutmaßlich kurz wegnickte. Daraufhin fuhr sie auf einen vor ihr fahrenden VW eines 25-Jährigen auf. Durch die erhebliche Wucht der Kollision, wurde der VW nach links gegen eine Schutzplanke abgewiesen, während der Ford nach rechts gegen einen Renault Master geschleudert wurde. Der Transporter kippte daraufhin um und prallte gegen eine Schutzplanke am rechten Fahrbahnrand.

Sowohl die 30-Jährige als auch der 25-Jährige sowie der 58 Jahre alte Renault-Lenker wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Das Ausmaß der Verletzungen ist bislang noch nicht bekannt.

Alle beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abschleppt werden. Für die Bergung des Transporters war ein Kran erforderlich.

Die BAB 8 musste für Abschlepp- und Reinigungsmaßnahmen bis etwa 8.15 Uhr voll gesperrt werden. Gegen 4.30 Uhr konnte bereits der linke Fahrstreifen für den Verkehr freigeben werden. Davor wurden die Fahrzeuge über die Anschlussstelle Wendlingen von der Autobahn abgeleitet.

Neben Polizei und Rettungsdienst waren auch die Feuerwehr und die Autobahnmeisterei im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell