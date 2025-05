Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Brand an Hecke

Erfurt (ots)

Am Samstagmittag gegen 12:30 Uhr kam es in der Gisperslebener Straße in Erfurt zu einem Brand an einer Hecke. Ein 31-jähriger Mann hatte dort mit einem Gasbrenner Unkraut beseitigt. Nach ersten Erkenntnissen entzündete sich dabei die angrenzende Hecke. Das Feuer beschädigte die Hecke auf mehreren Metern. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Die alarmierte Feuerwehr rückte umgehend aus und löschte den Brand. Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (SE)

