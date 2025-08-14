Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Nach Raub von Mobiltelefon: Tatverdächtiger in Untersuchungshaft (Reutlingen)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Nachtrag zur Pressemeldung vom 25.07.2025 / 16.41 Uhr, abrufbar unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/6084440

Reutlingen (RT):

Nach dem mutmaßlichen Raub eines Mobiltelefons am 24.07.2025 am Listplatz ermitteln die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Kriminalkommissariat Reutlingen zwischenzeitlich gegen einen 18 Jahre alten Mann, der am späten Dienstagabend (12.08.2025) von den Einsatzkräften festgenommen werden konnte. Der Tatverdächtige befindet sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Der Geschädigte und sein Begleiter sprachen gegen 23 Uhr in der Steinenbergstraße eine Streifenwagenbesatzung an und teilten mit, dass sich ein Unbekannter telefonisch gemeldet hätte, um sich wegen seines geraubten Mobiltelefons mit ihm zu treffen.

Nach der Übergabe des Handys im Bereich des Krankenhauses flüchtete der zunächst Unbekannte, der vom Geschädigten als Tatverdächtiger des Raubes wiedererkannt wurde, mit einem Fahrrad. Der Radler konnte im Zuge der eingeleiteten Fahndung wenig später im Bereich der Friedrich-Ebert-Straße erneut angetroffen und nach einer kurzen Verfolgung zu Fuß in der Lederstraße vorläufig festgenommen werden. Das von ihm genutzte und mutmaßlich zuvor gestohlene Fahrrad wurde sichergestellt.

Der insbesondere wegen Diebstahlsdelikten einschlägig polizeibekannte, 18 Jahre alte tunesische Staatsangehörige, der über keinen festen Wohnsitz im Inland verfügt, wurde daraufhin zum Polizeirevier gebracht und am Mittwochvormittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Tübingen vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

