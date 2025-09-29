PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Rollerfahrer fährt Fußgänger an und flüchtet
19-Jähriger verletzt
Zeugen gesucht

Weeze (ots)

Am Samstag (27. September 2025) gegen 01:10 Uhr wurde ein Fußgänger in Weeze an der Falkenstraße leicht verletzt, als er die Fahrbahn überqueren wollte. Er wurde dabei von einem unbeleuchteten Roller, der für ihn von rechts kommend die Falkenstraße, aus Richtung Küstersweg in Richtung Franziskanerstraße fahrend, erfasst. Er erlitt dadurch leichte Verletzungen. Der Roller entfernte sich in Richtung Franziskanerstraße. Der Verletzte und ein Zeuge gaben an, dass es sich um einen dunklen Roller gehandelt haben soll, der ohne Beleuchtung unterwegs gewesen sei. Der Fahrer, der alleine auf dem Zweirad saß, soll neben einem dunklen Helm auch komplett dunkel bekleidet gewesen sein. An dem Roller sei kein Kennzeichen angebracht gewesen. Die Polizei ermittelt jetzt in dieser Verkehrsunfallflucht und sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem flüchtigen Roller und dessen Fahrerin oder Fahrer zum Unfallzeitpunkt machen können. Hinweise an das Verkehrskommissariat der Polizei in Geldern unter Telefon 02831 1250. (sp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
  • 29.09.2025 – 15:39

    POL-KLE: Straelen - Geparktes Fahrzeug auf Restaurant-Parkplatz angefahren / Verursacher flüchtig

    Straelen (ots) - Am Donnerstag (25. September 2025) wurde in Straelen, Johann-Giesberts-Platz, ein auf einem Parkplatz eines Restaurants abgestelltes Fahrzeug durch ein anderes, bisher nicht bekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Wagen, ein weißer Skoda Karoq, stand in der Zeit von 04:00 Uhr bis etwa 13:00 Uhr auf dem Parkplatz paralell zur Straße Beginenpad, mit der ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 15:01

    POL-KLE: Kevelaer - Tote Frau aus der Niers identifiziert

    Kevelaer (ots) - Am Freitag (19. September 2025) war, wie gemeldet, in der Niers im Bereich Kevelaer eine tote Frau aufgefunden worden. (siehe diesbezügliche Pressemeldungen: POL-KLE: Kevelaer - Unbekannte leblose Person in der Niers aufgefunden / Kriminalpolizei ermittelt, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/6121442 und POL-KLE: Kevelaer - Nachtragmeldung zur Meldung vom 19.September 2025: POL-KLE: Kevelaer - ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren