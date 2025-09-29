Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Rollerfahrer fährt Fußgänger an und flüchtet

19-Jähriger verletzt

Zeugen gesucht

Weeze (ots)

Am Samstag (27. September 2025) gegen 01:10 Uhr wurde ein Fußgänger in Weeze an der Falkenstraße leicht verletzt, als er die Fahrbahn überqueren wollte. Er wurde dabei von einem unbeleuchteten Roller, der für ihn von rechts kommend die Falkenstraße, aus Richtung Küstersweg in Richtung Franziskanerstraße fahrend, erfasst. Er erlitt dadurch leichte Verletzungen. Der Roller entfernte sich in Richtung Franziskanerstraße. Der Verletzte und ein Zeuge gaben an, dass es sich um einen dunklen Roller gehandelt haben soll, der ohne Beleuchtung unterwegs gewesen sei. Der Fahrer, der alleine auf dem Zweirad saß, soll neben einem dunklen Helm auch komplett dunkel bekleidet gewesen sein. An dem Roller sei kein Kennzeichen angebracht gewesen. Die Polizei ermittelt jetzt in dieser Verkehrsunfallflucht und sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem flüchtigen Roller und dessen Fahrerin oder Fahrer zum Unfallzeitpunkt machen können. Hinweise an das Verkehrskommissariat der Polizei in Geldern unter Telefon 02831 1250. (sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell