POL-KLE: Weeze - Autofahrer überholt Radfahrer in der Knappheide

14-Jähriger stürzt und wird verletzt

Weeze (ots)

Am Freitag (26. September 2025) wurde gegen 07:34 Uhr ein 14-Jähriger aus Weeze bei einem Verkehrsunfall verletzt. Er war mit einer Begleiterin auf der Straße Knappheide (vorher Alte Bahn) zwischen Weeze und Goch unterwegs, als von sich von hinten ein schwarzer Pkw näherte. Dieser fuhr nach Angaben der beiden Radfahrer mit hoher Geschwindigkeit und ganz geringem Abstand kurz vor dem Steversweg an den beiden vorbei und scherrte knapp vor der vorausfahrenden Zeugin ein. Diese musste stark abbremsen, um eine Kollision zu vermeiden. Der 14-Jährige bremste ebenfalls und überschlug sich mit seinem Fahrrad. Er verletzte sich leicht und das Fahrrad wurde beschädigt. Der Pkw entfernte sich, ohne anzuhalten, weiter in Richtung Goch. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Unfallverursacher machen kann. Hinweise unter Telefon 02831 1250.

Die Polizei weist eindringlich darauf hin, dass der gesetzlich vorgeschriebene Mindestabstand beim Überholen von Radfahrern außerhalb geschlossener Ortschaften zwei Meter beträgt und damit auch nicht unterschritten werden darf. Auf Straßen wie der Knappheide, die im übrigen in diesem Bereich durch Verkehrszeichen grundsätzlich für den motorisierten Fahrzeugverkehr gesperrt ist (lediglich Anlieger dürfen sie mit Kraftfahrzeugen befahren), ist daher ein regelgerechtes Überholen auf der Fahrbahn nicht möglich und muss unterbleiben! (sp)

